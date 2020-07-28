Орловцев ждет аномальная жара

По прогнозу Орловского гидрометцентра, завтра на территории Орловской области ожидается жаркая погода. В течение суток будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный ночью 2-7, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-17°, днем столбик термометра поднимется до отметки 28-33°.

В жару не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой. Желательно избегать повышения физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом. Из-за усиленного потоотделения в организме нарушается водный баланс, поэтому нужно выпивать не менее 2 литров жидкости в день. Ни в коем случае не пейте сладкие газированные напитки, они не утоляют, а только усиливают жажду. Воду нужно не только пить, но и обтирать мокрым полотенцем кожу.

Кроме того, нужно контролировать температуру в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером. Следует надевать на себя легкую, светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен, шелк).

В жаркую и душную погоду важно принимать профилактические меры против солнечного и теплового удара. На солнце нужно всегда ходить в головном уборе будь то шляпа, косынка, бейсболка или панамка – не важно, главное, чтобы голова была защищена от солнечных лучей. Также не рекомендуется спать на солнце и совершать в жаркое время дня длительные переходы без периодического отдыха.

Больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные лекарства. Людям, страдающим гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление. Больным сахарным диабетом нужно более тщательно следить за уровнем сахара в крови.

Людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности (с 12 до15 часов) лучше совсем воздержаться от прогулок по свежему воздуху, находиться в это время на пляже вообще не рекомендуется.

Прежде чем сесть в салон автомобиля, который стоял под открытым небом в солнечный день, нужно сначала открыть все двери для сквозного проветривания.

Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, постарайтесь как можно быстрее позвоните в пожарную охрану (телефоны 01, 101, 112) и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться. Напомним, что с 13 июля на территории региона установлен особый противопожарный режим.

Поскольку в такую жару многие устремляются к воде, необходимо помнить о безопасность на водных объектах. Купайтесь только в установленных местах: на пляжах, водных станциях, в специально оборудованных и разрешенных местах. Ни в коем случае не входите в воду в нетрезвом виде. Не купайтесь долго в холодной воде. Если ы решили покататься на лодке или катамаране – помните, что все находящиеся люди на маломерном судне должны быть в спасательных жилетах. Рыбакам следует иметь при себе аптечку, фонарик, карту местности, а также средства оповещения о своем местонахождении.