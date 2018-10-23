Орловцев ждет большой этнографический диктант

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдет накануне Дня народного единства.

Участниками диктанта могут стать все желающие независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений также нет. Площадкой проведения акции в нашем регионе будет Орловский государственный университет им. И. С. Тургенева (г. Орел, ул. Комсомольская, 41, корпус № 3). Регистрация участников и выдача бланков будет проводиться 2 ноября с 9.15 до 9.45. К написанию Диктанта приступят в 10.00.

Задания будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на сайте «Большого этнографического диктанта» www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование.

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2018 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2018 года. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Он привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений, — сообщили в пресс-службе областной администрации.