Орловцев ждет большой конный праздник: скачки и конкур

Орловский ипподром пригласил гостей города и местных жителей на праздник рысистого коневодства. Потрясающее по красоте зрелище пройдет 23 июня на улице Высоковольтной. Пешком от ГРИННа можно дойти за 15-20 минут. В программе запланировано испытание племенных рысистых лошадей, а также соревнования по конному спорту на преодоление препятствий (подобное зрелище можно увидеть в Орле лишь один раз в году!)

Будут разыграны традиционные призы. Это «Вступительный Открытый» для лошадей 2-х лет, «Гильдейца» для лошадей 4 лет (2 гита), «Мемориал С.А. Касименко» для лошадей 3-х лет (2 гита), приз им. Орловского ипподрома для лошадей старшего возраста (2 гита), а также приз «Ковбоя» для лошадей 3-х лет орловской породы (2 гита). В этот же день здесь пройдут соревнования по конкуру «Кубок Орловского ипподрома». Начало праздника в 12.00. Вход свободный.