8 октября 2019



Орловцев ждет дождь и сильный ветер

В ближайшие сутки на Орловщине прогнозируется ветер до 18 м/с. Поэтому МЧС распространило штормовое предупреждение. По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня ночью будет преимущественно без осадков, а завтра днем орловцев ждет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер южный 7-12, днем местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -2°С…+3°С, днем +4°С…+9°С.

В связи с усилением ветра вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в работе объектов жизнеобеспечения. В частности, возможны повреждения (обрывы) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднения в работе всех видов транспорта, вводятся ограничения при проведении высотных работ, возможны нарушения в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.

Перед уходом на работу обязательно проверьте окна и балконы. С незастекленных балконов и дворов рекомендуется убрать незакрепленные предметы, плотно закрыть окна. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям — во время ветра эти укрытия могут стать причиной серьезных травм. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Машину завтра рекомендуют поставить в гараж. При отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

 

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Опубликовано 08 Окт 2019 в 17:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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