20 августа 2021



Орловцев ждет дождливая суббота

Жителей области предупредили о возможных неблагоприятных метеоявлениях. По прогнозу Орловского гидрометцентра, с 21 часа 20 августа по 21 час 21 августа на территории региона будет переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный 7-12, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13°С…+18°С, в субботу днем +24°С…+29°С.

В связи с неблагоприятным метеоявлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.

При усилении ветра рекомендуется убрать с незастекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна. Если сильный ветер застал вас на улице, пресс-служба МЧС рекомендует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Если буря застала вас на улице — держитесь как можно дальше от легких построек, мостов, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Старайтесь быстрее спрятаться в помещении.

Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема. Водителям при частых разрядах грозы советуют по возможности воздержаться от поездок, либо быть предельно внимательными при дорожном движении.

 

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Опубликовано 20 Авг 2021 в 15:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 46

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