Орловцев ждет еще три дня непогоды

В региональном МЧС сообщили, что как минимум трое суток в Орловской области сохранится неблагоприятная погода — на смену жаре пришли затяжные дожди и сильные порывы ветра — до 21 м/с. Так, по прогнозу Орловского гидрометцентра, в среду, 23 августа на территории области облачно с прояснениями. Дожди местами сильные, местами грозы, град. Ветер переменный 8-13 м/с, а местами порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью 15-20°, днем 19-24°.

В четверг характер погоды не изменится — ночью местами небольшие дожди, днем умеренные, местами небольшие дожди, местами грозы, град. Ветер юго-западный 10-15, местами шквал до 16-21 м/с. Температура воздуха ночью 10-15°, днем 17-22°.

В конце рабочей недели также ненастно — ночью ожидаются небольшие дожди, но днем уже без осадков. Втер западный 9-14 м/с.Температура воздуха ночью 9-14°, днем 18-23°.