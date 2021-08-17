Орловцев ждет град и шквалистый ветер. Жара не отступает

По прогнозу Орловского гидрометцентра, с 21 часа 17 августа по 21 час 18 августа на территории области переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами сильный, местами гроза, в отдельных районах град. Ветер южный ночью 3-8, днем 7-12, при грозах местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14°С…+19°С, днем +28°С…+33°С.

В связи с неблагоприятным метеорологическим явлением вероятны возникновения различных нарушений в работе объектов жизнеобеспечения, повреждения (обрывы) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднения в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничения при проведении высотных работ, нарушения в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.

Перед тем, как уйти завтра на работу — орловцам рекомендуют убрать с не застекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна.

Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Если во время грозы вы оказались на открытой местности, рекомендуется лечь на землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема.

Водителям по возможности советуют завтра воздержаться от поездок на личном автотранспорте, либо быть предельно внимательными при дорожном движении.

Если начался град, а вы на улице — постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой). Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут сломать ветви деревьев. Ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут.