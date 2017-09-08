Орловцев ждет на выходных сильный ветер

По прогнозу Орловского гидрометцентра, в субботу 16 декабря на территории области ожидаются неблагоприятные погодные явления — сильный ветер. Температура воздуха ночью 0°С…+5°С, днем +4°С…+9°С. Ночью с пятницы на субботу в регионе пройдут небольшие дожди. Днем осадки не прекратятся, плюс местами возможен туман. Ветер южный ночью 7-12, днем 9-14. Днем местами порывы ветра будут достигать 19 м/с.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, вероятно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Поэтому пресс-служба МЧС просит орловцев по возможности при усилении ветра ограничить выход из зданий. Необходимо взять под особый контроль детей и не оставлять их на улице без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. В связи с ухудшением метеоусловий рекомендуется не оставлять транспортные средства под большими деревьями, кроны которых могут сломаться от ветра, а также вблизи слабоукрепленных, ветхих конструкций и возле рекламных щитов.