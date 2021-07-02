Орловцев ждет непогода на выходных

В ближайшие сутки на территории Орловской области прогнозируется возникновение неблагоприятных метеоявлений. По прогнозу Орловского гидрометцентра, с 21 часа 2 июля по 21 час 3 июля на территории области переменная облачность. Сегодня ночью кратковременные дожди, местами туман. Завтра днем кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах с градом. Ветер северо-восточный ночью 4-9, днем 5-10, при грозах местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +14°С…+19°С, днем +23°С…+28°С.

Пресс-служба МЧС предупредила орловцев, что из-за сюрпризов погоды вероятны нарушения в работе объектов жизнеобеспечения, повреждения (обрывы) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднения в работе (передвижении) всех видов транспорта, ограничения при проведении высотных работ, нарушения в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.