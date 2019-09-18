Орловцев ждет очередное транспортное потрясение

С 17 сентября по 17 октября проводится общественное обсуждение единой схемы транспортного обслуживания в границах города Орла и Орловского района. Документы опубликованы профильным областным департаментом. Основная цель проведения обсуждения — всестороннее освещение новой транспортной схемы, выявление дополнений, предложений, замечаний к разработанной схеме. Главной задачей проводимого обсуждения является получение согласований и дополнений к схеме транспортного обслуживания населения, — говорится на сайте облправительства.

В ходе обсуждения рассматриваются такие аспекты, как параметры маршрутной сети, схемы движения маршрутов, последовательность остановочных пунктов в прямом и обратном направлениях и общая карта-схема. Все желающие высказать своё мнение или предложения могут предоставить документы в департамент по адресу: г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, к. 242 ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00) либо на почту: 302021, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1, Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области. Также предложения можно направить на электронный адрес: pr_jkh@adm.orel.ru

Правда, здесь орловские чиновники показали сферический эталон бюрократизма. Как говорится в новости на портале обладминистрации, все пояснения, предложения и замечания необходимо уместить не более чем на 2 страницы «формата A4 машинописного текста; интервал – 1,5 см, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, поля: верхнее, нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое – 1,5 см». И упаси вас всевышний выбрать шрифт Arial или вместо 1,5 см сделать поле шириной 1,6 сантиметра!

Что касается самой схемы, то в комментариях орловских СМИ пока преобладают резко отрицательные отзывы. Так, например под сообщением наших коллег с сайта «Орловские новости» в соцсети ВК группа «Общественный транспорт Орла онлайн / bus57.ru» пишет: «От неё (от транспортной схемы) невозможно отвести глаз! Она завораживает! Идеальная схема для прогулок пешком по городу». Мало того, что жителям придется теперь заново выучить всю нумерацию общественного транспорта, так еще и придется изучать новые маршруты. Кстати, большинство новых маршрутов ведет к пересадочным узлам, а не как раньше — соединяет разные края города. Чиновники на профильном комитете горсовета обещали сделать как минимум одну пересадку бесплатной, но ни в схеме, ни в описании к схеме этой детали обнаружить при первом знакомстве с документами нам не удалось. Смущает также резкое сокращение числа маршрутов — как скоро привыкнут орловцы добираться до работы с одной-двумя пересадками?