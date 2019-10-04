Орловцев ждет первый снег и ночные заморозки

По прогнозу Гидрометцентра, уже в ночь с понедельника на вторник Орловскую область ожидают ночные заморозки. А учитывая, что просвета в осадках не намечается — еще и выпадет первый снег. Правда, долго белое покрывало не продержится — дневные температуры все еще прогнозируются выше нуля. Также всю предстоящую неделю будут идти дожди. Пока два дня светило солнце и столбик термометра рвался к отметке +20 орловцы не переполняли соцсети жалобами на холодные батареи. С понедельника ситуация изменится.