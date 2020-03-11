Орловцев ждет понижение температуры и сильный ветер

11 и 12 февраля на территории Орловской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже сегодня с 21 часа на территории области ночью небольшие, местами умеренные дожди, завтра днем местами небольшой дождь. Ветер западный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +2°С…+7°С, днем +7°С…+12°С. 13 марта: ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества ДТП. Орловцам необходимо соблюдать осторожность при передвижении по городу. При сильных порывах ветра не стоит находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями. Нужно быть осторожными, обходя оборванные провода.