Орловцев ждет потрясающе красивый звездопад

В ночь с 13 на 14 декабря все желающие смогут понаблюдать за красивым и мощным звездопадом из созвездия Близнецов, — сообщили на страничке «Наука Орла». Ежегодно, с 4 по 17 декабря, на ночном небе наблюдается один из богатейших и красивейших метеорных потоков Северного полушария Земли — Геминиды. Это явление происходит потому, что планета Земля в декабре проходит через рой мелких частиц, выброшенных в космос астероидом Фаэтон. Поток летит не навстречу Земле, а догоняет ее, потому скорость метеоров невысокая около 35 км/с. В пике активности Геминид можно наблюдать до сотни вспыхивающих метеоров в час!

Максимум активности Геминид ожидается в ночь с 13 на 14 декабря 2017 года. Ожидается до 120-ти метеоров в час, на темном не засвеченном городскими огнями небе. Геминиды — это красивый метеорный поток-гигант, превосходящий по количеству «падающих звезд» все остальные метеорные потоки, включая августовские Персеиды. Свое название Геминиды получили от названия созвездия Близнецы (Gemini), в котором находится радиант потока (область вылета метеоров). Радиант Геминид расположен вблизи яркой звезды Кастор.

Метеорный поток в созвездии Близнецов был открыт в конце XX века. В декабре созвездие Близнецов, в котором расположен радиант потока, хорошо видно высоко над южным горизонтом всю ночь, начиная с 21:00 мск и до восхода Солнца. Наибольшую высоту над южным горизонтом радиант Геминид набирает около 2 часов ночи. Красивая картина открывается глазу наблюдателя в это время в ясную безоблачную ночь пика потока, с 13 на 14 декабря, – яркие метеоры падают на фоне созвездия Ориона. Геминиды — не очень быстрые, яркие и практически не имеющие следов метеоры белого цвета. Луна близится к новолунию, которое произойдет 18 декабря 2017 года, и в эту ночь появится над восточным горизонтом лишь после 5 утра по мск, что сделает наблюдение метеоров весьма благоприятным, но лишь при условии ясной безоблачной погоды.

В отличие от большинства других метеорных потоков, прародителем Геминид является не комета, а объект, открытый в 1983 году с помощью инфракрасного космического телескопа и названный 3200 Фаэтон (3200 Phaethon). Фаэтон не является кометой, так как у него нет ни комы, ни хвоста. Астрономы относят его к промежуточным объектам, которые представляют собой нечто среднее между астероидами и кометами. Орбита Фаэтона очень вытянута, что позволяет ему, в процессе своего движения вокруг Солнца, пересекать орбиты всех четырёх планет земной группы от Меркурия до Марса. Интересно, что при этом он подходит к Солнцу ближе любого другого известного астероида (рекорд принадлежит астероиду 2006 HY51), благодаря чему он и был назван в честь героя греческого мифа о Фаэтоне, сыне бога Солнца Гелиоса. Каждые 1,5 года Фаэтон подходит к Солнцу на расстояние, которое более чем в 2 раза превышает перигелий планеты Меркурий, при этом скорость Фаэтона вблизи Солнца может достигать почти 200 км/с (720 000 км/ч). Исследования метеорного потока показали, что его метеорные частицы имеют возраст порядка 1000 лет. То есть, если Фаэтон был кометой, то за 1000 лет она совершила много оборотов вокруг Солнца, в результате чего лед из ее ядра весь испарился, и хвоста у кометы не стало, от ядра остался только каменный остов.

Сейчас, в начале декабре 2017 года крупный 5-километровый околоземный астероид (3200) Фаэтон движется к Земле и становится ярче. Согласно свежей фотометрии от Артёма Новичонка, блеск астероида находится на уровне +14,2 зв. вел. 17 декабря 2017 года в 02:00 мск Фаэтон подойдет к нашей планете на расстояние 10,3 млн км. Но максимального блеска на уровне +10,4 звездной величины (согласно эфемериде Центра малых планет) он достигнет 14 декабря в 04:00 мск, в ночь пика Геминид. В Северном полушарии будут отличные условия его видимости, но при условии ясной безоблачной погоды и при помощи любительских телескопов, биноклей и фототехники. Невооруженным глазом он виден не будет.

 

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Опубликовано 12 Дек 2017 в 12:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 49

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