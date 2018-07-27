27 июля 2018



Орловцев ждет потрясающее зрелище. Если позволит погода

Сегодня вечером 27 июля все желающие смогут увидеть самое длинное полное лунное затмение XXI века. Длиннейшее полное лунное затмение продлится почти четыре часа (с 21:24 до 01:20 по московскому времени). Также сегодня в небе произойдет великое противостояние Марса с Солнцем, когда четвертая планета Солнечной системы максимально приблизится к Земле. Оба феномена можно будет увидеть невооруженным глазом, — пишет «Шторм».

Спутник Земли погрузится в тень планеты почти на четыре часа, окрасившись в кровавые цвета. По расчетам астрономов, из 225 лунных затмений, которые должны произойти в XXI веке, событие 27 июля 2018 года будет самым долгим. Великое противостояние Марса с Солнцем также пришлось на это число — феномен заключается в том, что Земля проходит между светилом и четвертой планетой Солнечной системы в момент наибольшего сближения. Это позволит наблюдателям при безоблачной погоде даже невооруженным глазом увидеть ночью Марс в виде яркой оранжевой точки на небе.

Совпадение подобных событий чрезвычайно редко — астрономы сообщили СМИ, что полное лунное затмение приходится на максимальную близость Марса и Земли раз в 25 тысяч лет. Следующее же «простое» Великое противостояние Марса произойдет через 17 лет, в сентябре 2035 года.

 

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Опубликовано 27 Июл 2018 в 17:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 34

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