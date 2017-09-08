Орловцев ждет три дня непогоды

В ближайшие три дня на территории Орловской прогнозируются осадки в виде дождя и снега, усиления силы ветра и гололедица на дорогах. Через область пройдет циклон с осадками в виде снега, местами с метелью.

По прогнозу Орловского гидрометцентра 3 февраля будет облачно с прояснениями. Сегодня ночью местами небольшие осадки, завтра днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный ночью 6-11, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4°С…-1°С, днем -2°С…+3°С.

В последующие дни ожидается усиление силы ветра.

Так, 4 февраля временами осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, туман. Ночью местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, днем с переходом на западный 8-13, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -3°С…+2°С, днем -2°С…+3°С.

5 февраля преобладающая температура воздуха будет с отрицательным показателем. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. Ветер юго-восточный с переходом на северный 8-13, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -8°С…-13°С, днем -7°С…-12°С.

На автомобильных дорогах развернуты два пункта обогрева. Один из них находится 391-393-м км федеральной автомобильной дороги М-2 «Крым» около населенного пункта Салтыки Орловского района и на 141-м км федеральной автомобильной дороги Р-119 «Орел-Тамбов» вблизи населенного пункта Успенское Ливенского района. Некоторые автомобилисты уже смогли получить здесь помощь. Обратившимся предоставляется горячее питье, еда, также есть возможность зарядить мобильные телефоны.

На территории Орловской области проходит пять автомобильных дорог федерального значения. На участках автодорог имеется десять опасных участков, которые прикрывают 16 подразделений государственной противопожарной службы, которые обеспечены 50 комплектами гидравлического аварийно-спасательного инструмента, обучены и аттестованы на право проведения аварийно-спасательных работ, в том числе на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий. На дорогах организована уборка снега с помощью специализированной техники, — сообщили в пресс-службе МЧС.

 

Одно из предприятий Орла выкупило арестованные цветочные скульптуры
В Орле утонули двое детей
В Орле продавцу магазина на Автовокзальной угрожали топором
Опубликовано 02 Фев 2018 в 16:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

Комментарии закрыты.

Обращение депутатов к жителям Орловской области после отставки Потомского


Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"