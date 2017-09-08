Орловцев ждет три дня непогоды

В ближайшие три дня на территории Орловской прогнозируются осадки в виде дождя и снега, усиления силы ветра и гололедица на дорогах. Через область пройдет циклон с осадками в виде снега, местами с метелью.

По прогнозу Орловского гидрометцентра 3 февраля будет облачно с прояснениями. Сегодня ночью местами небольшие осадки, завтра днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный ночью 6-11, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -4°С…-1°С, днем -2°С…+3°С.

В последующие дни ожидается усиление силы ветра.

Так, 4 февраля временами осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, местами налипание мокрого снега, туман. Ночью местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, днем с переходом на западный 8-13, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -3°С…+2°С, днем -2°С…+3°С.

5 февраля преобладающая температура воздуха будет с отрицательным показателем. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег. Ветер юго-восточный с переходом на северный 8-13, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -8°С…-13°С, днем -7°С…-12°С.

На автомобильных дорогах развернуты два пункта обогрева. Один из них находится 391-393-м км федеральной автомобильной дороги М-2 «Крым» около населенного пункта Салтыки Орловского района и на 141-м км федеральной автомобильной дороги Р-119 «Орел-Тамбов» вблизи населенного пункта Успенское Ливенского района. Некоторые автомобилисты уже смогли получить здесь помощь. Обратившимся предоставляется горячее питье, еда, также есть возможность зарядить мобильные телефоны.

На территории Орловской области проходит пять автомобильных дорог федерального значения. На участках автодорог имеется десять опасных участков, которые прикрывают 16 подразделений государственной противопожарной службы, которые обеспечены 50 комплектами гидравлического аварийно-спасательного инструмента, обучены и аттестованы на право проведения аварийно-спасательных работ, в том числе на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий. На дорогах организована уборка снега с помощью специализированной техники, — сообщили в пресс-службе МЧС.