31 июля 2019



Орловцев ждет турнир по русскому жиму (12+)

Необычные соревнования пройдут в орловском городском парке в субботу 3 августа. Зрителей пригласили на мастерский турнир по русскому жиму «Могучий Орел». Начало в 11.00. Взвешивание спортсменов — с 9 до 10 утра. Напомним, большинство силовых видов спорта основаны на одном принципе — спортсмен должен поднять как можно больший вес на одно повторение, при этом соблюдая технику, правила и требования. Русский жим — это особая разновидность спорта, при которой спортсмен должен поднять определённый вес на наибольшее количество повторений. Соответственно, правила соревнований, нормативы и методики подготовки спортсменов несколько отличаются ввиду существующих особенностей. Соответственно, при выполнении жима в пауэрлифтинге победу одерживает самый сильный спортсмен. Для победы в русском жиме потребуется комбинация силы, выносливости и даже тактики.

В русском жиме отсутствуют привычные весовые категории: победитель определяется по формуле, которая учитывает вес спортсмена, вес снаряда, а также количество повторений, которое спортсмен смог выполнить. Категории распределяются по весу штанги. Существуют следующие номинации: 55 кг, 75 кг, 100 кг и 150 кг. Результат рассчитывается по специальной формуле: вес штанги должен быть умножен на количество сделанных повторений. Полученная цифра делится на вес спортсмена. Побеждает участник, который получил наибольшее количество баллов, рассчитанных по формуле.

 

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Опубликовано 31 Июл 2019 в 17:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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