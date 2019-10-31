Орловцев ждет воскресная «Ночь искусств» (12+)
3 ноября музеи нашего города присоединяться к Всероссийской акции «Ночь искусств».
В 18.00 в музее Грановского начнется вечер «История трех портретов».
Гостям музея расскажут об истории трех портретов Николая Лескова и о знакомстве писателя с их авторами, известными художниками В. Серовым, И. Банистером и А. Ледаковым.
В 19.00 посетителей музея И.А. Бунина ждет литературно-музыкальная композиция «Близ тебя светла душа моя».
В музее И.С. Тургенева пройдёт тематическая лекция «Две жизни». Начало — в 20.00.
В музее писателей-орловцев в 21.00 начнется литературно-музыкальная композиция «У истоков русского водевиля».