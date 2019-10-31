Орловцев ждет воскресная «Ночь искусств» (12+)

3 ноября музеи нашего города присоединяться к Всероссийской акции «Ночь искусств».

В 18.00 в музее Грановского начнется вечер «История трех портретов».

Гостям музея расскажут об истории трех портретов Николая Лескова и о знакомстве писателя с их авторами, известными художниками В. Серовым, И. Банистером и А. Ледаковым.

В 19.00 посетителей музея И.А. Бунина ждет литературно-музыкальная композиция «Близ тебя светла душа моя».

В музее И.С. Тургенева пройдёт тематическая лекция «Две жизни». Начало — в 20.00.

В музее писателей-орловцев в 21.00 начнется литературно-музыкальная композиция «У истоков русского водевиля».