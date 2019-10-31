31 октября 2019



Орловцев ждет воскресная «Ночь искусств» (12+)

3 ноября музеи нашего города присоединяться к Всероссийской акции «Ночь искусств».

В  18.00 в музее Грановского начнется вечер «История трех портретов».

Гостям музея расскажут об истории трех портретов Николая Лескова и о знакомстве писателя с их авторами, известными художниками В. Серовым, И. Банистером и А. Ледаковым.

В 19.00 посетителей музея И.А. Бунина ждет литературно-музыкальная композиция «Близ тебя светла душа моя».

В музее И.С. Тургенева пройдёт тематическая лекция «Две жизни». Начало — в 20.00.

В музее писателей-орловцев в 21.00 начнется литературно-музыкальная композиция «У истоков русского водевиля».

 

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Опубликовано 31 Окт 2019 в 12:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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