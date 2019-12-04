4 декабря 2019



Орловцев ждут бесплатные консультации специалистов кадастровой палаты

В день Конституции РФ пройдет общероссийский прием граждан по всей стране, в том числе и в нашей области. Бесплатные консультации по вопросам учетно- регистрационных действий с недвижимостью смогут получить все желающие. В каждом регионе России двери филиалов будут открыты с 9.00 утра и до 18.00 вечера.
Орловцы получат ответы на интересующие вопросы, которые касаются сделок с недвижимостью, а также учета недвижимости. Граждане смогут получить подробные разъяснения порядка кадастрового учета и регистрации права собственности, получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости, проведения государственной кадастровой оценки, уточнения границ земельных участков, исправления реестровых и технических ошибок, оформления сертификата электронной подписи. Эксперты Кадастровой палаты помогут разобраться в вопросах купли-продажи, аренды, наследования недвижимости, а также сформировать необходимый пакет документов для проведения сделки.
«Мы давно практикуем подобные мероприятия, чтоб наши граждане не терялись в море информации, а были уверены, что получили грамотную консультацию, и на первый взгляд трудноразрешимые проблемы оказались вполне обычны и не требуют моральных затрат. Каждый случай индивидуален, а консультации позволят рассмотреть ситуацию внимательно со всех сторон, не упуская детали», — рассказала замдиректора Кадастровой палаты по Орловской области Анна Бочарова.
Получить личную консультацию специалиста в Общероссийский день приема граждан можно по предварительной записи или в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность по адресу ул.Октябрьская, 47.

 

В Орловском краеведческом музее открылась выставка тропических бабочек
На Орловщине живут около 10 000 переселенцев из Украины
В “Орловском Полесье” стало в 5 раз больше выхухолей
Опубликовано 04 Дек 2019 в 17:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"