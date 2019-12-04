Орловцев ждут бесплатные консультации специалистов кадастровой палаты

В день Конституции РФ пройдет общероссийский прием граждан по всей стране, в том числе и в нашей области. Бесплатные консультации по вопросам учетно- регистрационных действий с недвижимостью смогут получить все желающие. В каждом регионе России двери филиалов будут открыты с 9.00 утра и до 18.00 вечера.

Орловцы получат ответы на интересующие вопросы, которые касаются сделок с недвижимостью, а также учета недвижимости. Граждане смогут получить подробные разъяснения порядка кадастрового учета и регистрации права собственности, получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости, проведения государственной кадастровой оценки, уточнения границ земельных участков, исправления реестровых и технических ошибок, оформления сертификата электронной подписи. Эксперты Кадастровой палаты помогут разобраться в вопросах купли-продажи, аренды, наследования недвижимости, а также сформировать необходимый пакет документов для проведения сделки.

«Мы давно практикуем подобные мероприятия, чтоб наши граждане не терялись в море информации, а были уверены, что получили грамотную консультацию, и на первый взгляд трудноразрешимые проблемы оказались вполне обычны и не требуют моральных затрат. Каждый случай индивидуален, а консультации позволят рассмотреть ситуацию внимательно со всех сторон, не упуская детали», — рассказала замдиректора Кадастровой палаты по Орловской области Анна Бочарова.

Получить личную консультацию специалиста в Общероссийский день приема граждан можно по предварительной записи или в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность по адресу ул.Октябрьская, 47.