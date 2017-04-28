Орловцев ждут дополнительные сборы — на ремонт локальных котельных

Точная сумма дополнительных платежей не называется, но орловцам необходимо готовиться к такому сюрпризу, как обязательные платежи на ремонт собственных локальных котельных. Информация об этом прозвучала на профильном комитете горсовета.

Все котельные разные, так же как и очень мала вероятность, что придется менять все оборудование целиком. Скорее всего речь будет идти о замене отдельных узлов и агрегатов, — отметил председатель комитета Владимир Букалов. Первые котельные, с ремонтом которых столкнулись орловцы — были построены не по типовому проекту. При строительстве последующих были учтены и приняты во внимание те «шишки», которые были набиты при установке первых локальных котельных. Поэтому и масштаб проблем будет немного иным. Но все же первые проблемы дали орловцам возможность хотя бы узнать «цену вопроса». Итак, замена первых в Орле котельных, которые вышли из строя обойдется местным жителям в сумму порядка 70 ежемесячных рублей с квадратного метра в течение полугода. Итого для средней двушки, площадью 65 «квадратов» получаем 27 тысяч 300 рублей. Или по 4,5 тысяч плюсом к ежемесячной квартплате.

Есть, правда, два интересных предложения. Первое — проработать механизм кредитования жителей, для которых дополнительные тридцать тысяч будет неподъемной суммой в силу жизненных обстоятельств (а они, как известно, бывают разными). И второй — проработать взаимодействие с фондом капремонта. Здесь скорее речь будет вестись не о финансировании ремонта котельных за счет взносов с жителей, а о том, чтобы фонд выделили средства на экстренный ремонт котельной. Ведь если верить прогнозам — то в ближайшее время локальные котельные в Орле начнут сыпаться как доминошки. И хотя это собственность жителей — они не могут ни проверить, насколько эксплуатирующая организация корректно обращается с их оборудованием, ни то, насколько оперативно осуществляется текущий мелкий ремонт и ТО. А от этого очень сильно зависит срок эксплуатации дорогого оборудования.