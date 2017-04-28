Орловцев ждут дополнительные сборы — на ремонт локальных котельных

Точная сумма дополнительных платежей не называется, но орловцам необходимо готовиться к такому сюрпризу, как обязательные платежи на ремонт собственных локальных котельных. Информация об этом прозвучала на профильном комитете горсовета.

Все котельные разные, так же как и очень мала вероятность, что придется менять все оборудование целиком. Скорее всего речь будет идти о замене отдельных узлов и агрегатов, — отметил председатель комитета Владимир Букалов. Первые котельные, с ремонтом которых столкнулись орловцы — были построены не по типовому проекту. При строительстве последующих были учтены и приняты во внимание те «шишки», которые были набиты при установке первых локальных котельных. Поэтому и масштаб проблем будет немного иным. Но все же первые проблемы дали орловцам возможность хотя бы узнать «цену вопроса». Итак, замена первых в Орле котельных, которые вышли из строя обойдется местным жителям в сумму порядка 70 ежемесячных рублей с квадратного метра в течение полугода. Итого для средней двушки, площадью 65 «квадратов» получаем 27 тысяч 300 рублей. Или по 4,5 тысяч плюсом к ежемесячной квартплате.

Есть, правда, два интересных предложения. Первое — проработать механизм кредитования жителей, для которых дополнительные тридцать тысяч будет неподъемной суммой в силу жизненных обстоятельств (а они, как известно, бывают разными). И второй — проработать взаимодействие с фондом капремонта. Здесь скорее речь будет вестись не о финансировании ремонта котельных за счет взносов с жителей, а о том, чтобы фонд выделили средства на экстренный ремонт котельной. Ведь если верить прогнозам — то в ближайшее время локальные котельные в Орле начнут сыпаться как доминошки. И хотя это собственность жителей — они не могут ни проверить, насколько эксплуатирующая организация корректно обращается с их оборудованием, ни то, насколько оперативно осуществляется текущий мелкий ремонт и ТО. А от этого очень сильно зависит срок эксплуатации дорогого оборудования.

 

Автопарк орловской ГИБДД пополнился на 23 машины
46-летний житель Орловской области подозревается в убийстве своего односельчанина на Пасху
В Орле спиртные напитки употребляют меньше, чем в Курске и Белгороде
Опубликовано 19 мая 2017 в 13:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 35

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"