Орловцев ждут дождливые выходные

По сообщению пресс-службы МЧС, в ближайшие сутки на территории Орловской области прогнозируется возникновение неблагоприятных метеоявлений — временами пройдут дожди, причем местами сильные. По прогнозу Орловского гидрометцентра, с 21 часа 17 сентября по 21 час 18 сентября на территории области облачно с прояснениями. Ветер восточный 9-14, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +2°С…+7°С, завтра днём +9°С…+14°С.

В связи с неблагоприятным метеоявлением вероятны возникновения происшествий, связанных с нарушением в функционировании объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) линий электропередач и воздушных линий связи, затруднениями в работе (передвижении) транспорта, ограничениями при проведении высотных работ, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.

В случае усиления ветра рекомендуется убрать с незастеклённых балконов и дворов незакреплённые предметы, плотно закрыть окна. Если сильный ветер застал вас на улице — специалисты рекомендуют укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.