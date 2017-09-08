Орловцев ждут метели и опасные сосульки над головой

В последний день января на территории Орловской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. По прогнозу Орловского гидрометцентра, сегодня ночью пойдет умеренный, а днем небольшой снег, местами ожидается метель. Ветер северо-западный 7-12, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -2°С…-7°С и днем -1°С…-6°С.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций. На дорогах ожидается увеличение количества дорожно-транспортных происшествий. Поэтому орловцев просят соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными, по возможности ограничить выезд на дороги до улучшения метеоусловий. Не выезжайте на дорогу на неисправной технике! Учитывайте при планировании маршрутов движения изменения погодных условий и соответственно пробки, которые увеличат время в пути.

Также автовладельцев просят не оставлять транспортные средства под большими деревьями, кроны которых могут сломаться от ветра, а также вблизи слабоукрепленных, ветхих конструкций, рекламных щитов.

В зимнее время на крышах зданий скапливается большое количество снега и наледи. Пешеходам не рекомендуется приближаться близко к зданиям, с крыш которых возможен сход. При наличии ограждения опасного места не пытаться проходить за ограждение, а постарайтесь обойти опасные места другим путем. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать от здания тоже нельзя. Нужно напротив — как можно быстрее прижаться к стене, тогда козырек крыши послужит вам укрытием.