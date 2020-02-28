Орловцев ждут на праздновании «Широкой Масленицы»

В воскресенье, 1 марта жителей и гостей Орла ждет большая и яркая программа «Широкая Масленица». Она начнётся в 12.00 с праздничного шествия участников конкурса на лучшую масленичную куклу «Сударыня Масленица». Разодетых Марен-зим песнями и плясками сопроводят артисты муниципального ансамбля «Славица». Чучела «встретятся» на площади Ленина.

В 12.20 состоится торжественное открытие массовых народных гуляний «Широкая Масленица». Одновременно в Городском парке культуры и отдыха стартуют народные гуляния и театрализованные представления «Здравствуй, Масленица!». Силачи и смельчаки смогут испробовать свои силы на ледяном столбе, который по традиции поставят возле здания клуба “Сфера Т”.. Самых упорных на вершине испытания ожидает награда.

С 12.30 над площадью Ленина будут звучать народные напевы — «Славица» представит жителям и гостям нашего города концертную программу «Дума ты моя — Масленица». Череду творческих номеров в 13.00 ненадолго прервёт церемония награждения победителей конкурса «Сударыня Масленица».

В 14.00 на ледовом катке на площади Ленина состоятся показательные выступления.

В 15.00 всех гостей «Широкой Масленицы» приглашают в Городской парк культуры и отдыха на театрализованный обряд сжигания Марены-зимы. Это событие ознаменует долгожданный приход весны!

Открыты для посещения и другие площадки. Так, жителей Северного района с 10.00 ждёт театрализованно-конкурсная программа «Широкая Масленица» у КДЦ «Металлург (ул. Металлургов, 17), а обряд сожжения чучела проведут в 12.30.

С 11.00 праздник начнётся у жителей Заводского района. У Орловского городского центра культуры (ул. Комсомольская, 261а) сперва пройдёт театрализовано- конкурсная программа «Гуляй, Масленица!», а в 13.00 в небо взметнётся столб пламени от соломенной Марены-зимы.

Водителям стоит помнить, что в связи с проведением в городе Орла массовых народных гуляний «Широкая Масленица» 1 марта с 06.00 до 16.00 будет запрещена стоянка транспортных средств на площади Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, на площадке от гостиницы «Салют» до площади Ленина, от дома №28 по ул. Максима Горького до площади Ленина. С 11.00 до 16.00 также будет запрещено движение транспортных средств по площади Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, по ул. Максима Горького от ул. Брестской до площади Ленина.