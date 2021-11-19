19 ноября 2021



Орловцев ждут ненастные выходные

20 и 21 ноября в Орловской области ожидаются неблагоприятные погодные явления. По прогнозу орловского гидрометцентра, 19 ноября и 20 ноября на территории области облачно, временами дожди, ночью местами с мокрым снегом. Ветер ночью южный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с, днем западный 9-14, порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью -3°С…+2°С, днем +2°С…+7°С.

21 ноября на территории области ночью местами осадки в виде мокрого снега и дождя, днем небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный 8-13, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3°С…+2°С, днем +1°С…+6°С.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения ДТП. В связи с этим пресс-служба МЧС обратилась к жителям с просьбой соблюдать осторожность на улице. При сильных порывах ветра обходите стороной рекламные щиты и другие легкие конструкции. Особенно осторожными следует быть рядом с сухими деревьями, в частности, с ясенями, которые массово засохли в Орле из-за узкотелой изумрудной златки. Также нужно быть осторожными, обходя оборванные провода.

 

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Опубликовано 19 Ноя 2021 в 14:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 38

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