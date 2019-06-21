21 июня 2019



Орловцев ждут очень жаркие выходные. МЧС просит быть осторожнее у воды

Аномально жаркая погода манит жителей области к водоемам. При этом многие забывают элементарные правила безопасности. Пресс-служба МЧС напомнила, как избежать трагедий во время отдыха у воды. Анализ причин гибели людей на воде показывает, что максимум происшествий летом происходит при купании в необорудованных для этого местах, по личной неосторожности, в состоянии алкогольного опьянения, или когда детей оставляют у воды без присмотра взрослых.

В большинстве случаев, почти всех опасных ситуаций, связанных с отдыхом на воде, можно избежать, соблюдая следующие правила поведения на воде в летнее время:

купайтесь только в разрешенных местах, на благоустроенных пляжах;
не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением, в заболоченных и заросших растительностью местах;
купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не ниже 18-19 градусов, воздуха – не менее 22;
продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно с 3-5 минут. В противном случае может произойти переохлаждение и возникнуть судорога, остановка дыхания, потеря сознания;
после длительного пребывания на солнце не входить и не прыгать в воду. Периферические сосуды сильно расширены для большей теплоотдачи, а при охлаждении в воде происходит резкое рефлекторное сокращение мышц, которое влечет за собой остановку дыхания;
недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного опьянении, так как алкоголь блокирует сосудосуживающий и сосудорасширяющий центр в головном мозге, изменяется чувствительность кожного покрова, нарушается координация движений, угнетается дыхательная и сердечная деятельность, появляется апатия и сонливость, а также снижается самоконтроль и происходит переоценка своих возможностей;
не заплывайте далеко от берега, так как можно не рассчитать своих сил. Почувствовав усталость, не паникуйте и не стремитесь как можно быстрее доплыть до берега. Отдохните, перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног;
не подплывайте к проходящим судам;
если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Плывите по течению, постепенно приближаясь к берегу;
не теряйтесь если попали в водоворот – наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплывите.

Уважаемые родители! Не оставляйте детей без присмотра! Помните, что ребенок намного беззащитнее вас. Часто несчастные случаи с детьми происходят в присутствии взрослых, которые спокойно загорают на берегу, в то время как ребенок предоставлен сам себе и находится в воде без контроля родителей.

 

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Опубликовано 21 Июн 2019 в 12:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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