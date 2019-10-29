Орловцев ждут “Страшные воспоминания” (12+)

В Орле две недели будет гостить выставка «Страшные воспоминания», на которой представлены мистические стерео-портреты американского фотохудожника Эдварда Аллэна. Как рассказали в Орловском музее изобразительных искусств, в наш город приедет единственная в России крупнейшая частная коллекция из 32 меняющихся портретов. Эти произведения, созданы в технике стерео-варио на основе оригинальных фотографий викторианской эпохи. Примечательно то, что Эдвард Аллэн свои работы обрабатывает вручную. Для получения стереоэффекта им используются полоски из цилиндрических линз (лентикуляр). Созданные автором образы открывают мир иного восприятия реальности любителям ужастиков и мистики.

Американский художник Эдвард Аллэн (Edeard Allen) живёт в США (штат Калифорния). Он приобретает викторианские портреты на различных стоках, а затем при помощи сферических микролинз создает из них страшные стерео-картины. Чтобы получить подобное изображение, меняющееся в зависимости от угла зрения, художнику нужно тщательно выполнить три этапа: съёмку, кодирование и самый ответственный – распечатку и фиксацию на основе. Главным условием является то, что чем тщательнее выполнена съёмка, тем меньше коррекций придётся выполнить. При хорошем совмещении каждая линза формирует только свою небольшую часть изображения, а человеческим глазом эти части воспринимаются как единое целое. Зритель под разным ракурсом направления или поворота головы может увидеть, как трансформируется облик изображённого на портрете человека. И приятное впечатление от увиденного милого лица превращается в пугающее. На большей части портретов изображены представители одного семейного рода. Духи и призраки, обречённые на существование между миром живых и мёртвых, предстают на стерео-портретах во всей красе.

Призраки и прочие прозрачные нематериальные сущности (например, ангелы-хранители) не были такой уж редкостью на фотографиях 19 века. В эпоху зарождения фотографии одним из самых популярных жанров этого вида искусства считались спиритические фотоснимки, к которым иногда даже относились вполне серьезно. Но большей частью они делались для развлечения публики, рассматривающей стереопары. Поскольку ажиотаж к модным тогда «фантасмагорическим» представлениям или спиритическим сеансам, во время которых являлись призраки, подтверждался созданными снимками в фотоателье.

В наши дни с появлением новых технологий интерес зрителя к подобной тематике не угасает. Портреты работы Эдварда Аллэна на протяжении последнего десятилетия не оставляют равнодушными людей по всему миру. Выставка уже имела успех у зрителей Краснодара, Барнаула, Кургана, Орска, Ижевска и других городов и наверняка будет интересна орловскому зрителю.