Орловцев ждут ветреные выходные

В ближайшие сутки на Орловщину придут дожди и сильные порывы ветра. По прогнозу Орловского гидрометцентра завтра на Орловщине переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северный ночью 6-11, днем 8-13, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +3°С…+8°С, в низких местах до 0°, днем +17°С…+22°С.

В связи с порывами ветра вероятны нарушения в работе объектов жизнеобеспечения, обрывы линий электропередач и воздушных линий связи, затруднения в работе всех видов транспорта, сбои в работе системы ЖКХ а также дорожно-коммунальных служб.

В случае усиления ветра рекомендуется убрать с незастекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Если буря застала вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, мостов, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Старайтесь быстрее спрятаться в помещении.

Водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными, по возможности ограничить выезд на дороги до улучшения метеоусловий. Не выезжайте на дорогу на неисправной технике. Учитывайте при планировании маршрутов движения изменения погодных условий. В связи с ухудшением метеоусловий рекомендуется не оставлять транспортные средства под большими деревьями, кроны которых могут сломаться от ветра, а также вблизи слабоукрепленных, ветхих конструкций и рекламных щитов, — сообщили в пресс-службе МЧС.