25 марта 2020



Орловцев ждут внеплановые каникулы из-за коронавируса

Неделя с 28 марта по 5 апреля будет в России нерабочей, заявил президент РФ Владимир Путин в своём обращении к согражданам 25 марта. Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для противодействия распространению коронавируса. При этом, по словам президента, заработная плата будет сохранена.

«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы, то есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля»,— сказал он.

Президент добавил, что все структуры жизнеобеспечения, в том числе транспорт, органы власти и медицина, на следующей неделе будут работать.

 

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Опубликовано 25 Мар 2020 в 17:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 56

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