12 ноября 2021



Орловцев зовут на службу в ФСБ

Академия ФСБ России (г. Москва), Калининградский пограничный институт ФСБ России (г. Калининград), Московский пограничный институт ФСБ России (г. Москва, филиал — в г. Оболенске Московской области), Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа), Голицынский пограничный институт ФСБ России (п. Голицыно, Московская область, филиал — в г. Ставрополе Ставропольского края), Институт ФСБ России (г. Санкт-Петербург) объявляют об отборе кандидатов для обучения по программам высшего и среднего профессионального образования.

Академия ФСБ России, пограничные институты ФСБ России являются военными образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку офицеров и прапорщиков (мичманов) для Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Принимаются граждане Российской Федерации мужского пола, имеющие среднее общее и среднее профессиональное образование:
— не проходившие военную службу – в возрасте от 16 до 22 лет;
— прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или контракту – до достижения ими возраста 24 лет.
По вопросам оформления и поступления в указанные учебные заведения обращаться в УФСБ России по Орловской области по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 29.
Телефоны для справок:
8-(4862) 43-76-23 (для поступающих в пограничные институты ФСБ России);
8-(4862) 43-76-25 (для поступающих в Академию ФСБ России в г. Москве);
8-(4862) 43-76-26 (для поступающих в Институт ФСБ России в г. Санкт-Петербурге).

 

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Опубликовано 12 Ноя 2021 в 15:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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