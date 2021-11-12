Орловцев зовут на службу в ФСБ

Академия ФСБ России (г. Москва), Калининградский пограничный институт ФСБ России (г. Калининград), Московский пограничный институт ФСБ России (г. Москва, филиал — в г. Оболенске Московской области), Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа), Голицынский пограничный институт ФСБ России (п. Голицыно, Московская область, филиал — в г. Ставрополе Ставропольского края), Институт ФСБ России (г. Санкт-Петербург) объявляют об отборе кандидатов для обучения по программам высшего и среднего профессионального образования.

Академия ФСБ России, пограничные институты ФСБ России являются военными образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку офицеров и прапорщиков (мичманов) для Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Принимаются граждане Российской Федерации мужского пола, имеющие среднее общее и среднее профессиональное образование:

— не проходившие военную службу – в возрасте от 16 до 22 лет;

— прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или контракту – до достижения ими возраста 24 лет.

По вопросам оформления и поступления в указанные учебные заведения обращаться в УФСБ России по Орловской области по адресу: г. Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 29.

Телефоны для справок:

8-(4862) 43-76-23 (для поступающих в пограничные институты ФСБ России);

8-(4862) 43-76-25 (для поступающих в Академию ФСБ России в г. Москве);

8-(4862) 43-76-26 (для поступающих в Институт ФСБ России в г. Санкт-Петербурге).