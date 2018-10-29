29 октября 2018



Орловцу запретили отключаться от центрального отопления

Житель города Орла обратился в Советский районный суд города Орла с административным иском к администрации города Орла и первому заместителю главы администрации города Орла о признании незаконным решения об отказе в согласовании переустройства жилого помещения.

При рассмотрении дела суд установил, что собственник квартиры в многоквартирном жилом доме в мае 2018 года обратился в администрацию Орла с заявлением о выдаче разрешения на переустройство жилого помещения в целях его перевода на индивидуальное теплоснабжение и отключения от центрального отопления многоквартирного дома.

По результатам рассмотрения заявления администрацией города Орла принято решение об отказе в согласовании переустройства жилого помещения со ссылкой на несоответствие проекта переустройства жилого помещения требованиям законодательства, а также на отсутствие принятого по данному вопросу решения собственников жилых помещений в многоквартирном доме.

Разрешая  спор, Советский районный суд города Орла установил, что при наличии в проекте переустройства жилого помещения условий, которые предусматривают уменьшение состава общего имущества в многоквартирном доме и изменение единой системы центрального отопления, относящейся к общему имуществу жилого дома, требуется получение согласия всех собственников жилых помещений в многоквартирном доме.

Поскольку доказательств получения такого согласия административный истец не представил, то решением Советского районного суда города Орла было отказано в удовлетворении административного искового заявления.

Гражданин с решением суда не согласился и принес на него апелляционную жалобу.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы гражданина, судебная коллегия по административным делам Орловского областного суда согласилась с вышеприведенными выводами районного суда, и оставила решение суда первой инстанции без изменения, информирует пресс-служба Орловского областного суда.

 

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Опубликовано 29 Окт 2018 в 15:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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