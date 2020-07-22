Орловцы больше могут не переживать из-за счетчиков электроэнергии

С 1 июля изменился порядок замены приборов учета электроэнергии. Теперь обязанность по установке и замене электросчетчиков лежит на энергокомпаниях. Однако недобросовестные фирмы пытаются нажиться и продолжают навязывать гражданам втридорога ненужные услуги по замене приборов учета. Так, в адрес Орловского энергосбыта обратился пожилой мужчина, которого в июле 2020 года люди, представившиеся сотрудниками ООО «ИнфоЭнергоЦентр», уговорили за плату заменить электросчетчик. Орловский энергосбыт предупреждает: по новому законодательству С ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СНЯЛИ ОБЯЗАННОСТЬ ЗАМЕНЫ И УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА. Если к вам пришли неизвестные и предлагают заменить электросчетчик, компания рекомендует обращаться в правоохранительные органы.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 18.04.2020 №554 в многоквартирных домах функции по замене приборов учета возлагаются на гарантирующих поставщиков — в Орловской области это ООО «Орловский энергосбыт», в частном секторе – на сетевые организации АО «Орёлоблэнерго» и филиал ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго». ВАЖНО, ЧТО ПЛАТА ЗА УСТАНОВКУ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НЕ ВЗИМАЕТСЯ.

Замена приборов учета будет происходить постепенно – по мере выхода электросчётчиков из строя или за межповерочный интервал. В настоящий момент Орловский энергосбыт формирует график замены приборов учета в рамках своей зоны ответственности. Потребители будут заранее уведомлены о работах.

«Сейчас поступает много обращений с вопросом что делать, если у прибора учета истек межповерочный интервал. В период пандемии было принято постановление Правительства, согласно которому до 1 января 2021 года к расчетам принимаются показания приборов учета коммунальных услуг с истекшим межповерочным интервалом. До тех пор абонентам следует передавать показания электросчетчика, как и ранее, любым удобным способом до 25 числа расчетного месяца. В дальнейшем же замена пройдет в плановом режиме. Информация о приборах учета у гарантирующего поставщика есть, будем связываться с потребителями и согласовывать время замены», — рассказал начальник отдела энергоинспекции ООО «Орловский энергосбыт» Андрей Черников.