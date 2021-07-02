Орловцы будут платить за отопление круглый год

Администрация города Орла опубликовала разъяснения по поводу изменившейся схемы оплаты за тепло в домах, оборудованных приборами учета тепла. Дело в том, что с 1 июля 2021 года вступило в силу постановление облправительства от 14.01.2020 №7. Если до сих пор дома с общедомовыми счетчиками платили за тепло только в отопительный сезон, то с 1 июля плату начнут начислять и в месяцы, когда батареи выключены. Сумма в квитанции до конца года будет одна и та же, рассчитанная за 1/12 годового потребления тепла, зафиксированного по показаниям общедомового прибора учета за предыдущий календарный год.

Размер ежемесячного платежа будет меняться 2 раза в год. Первый раз — в январе в связи с изменением базы расчета (смена года). Платеж может меняться в меньшую или большую сторону — в зависимости от того, сколько тепла фактически получил дом за прошедший год. Второй раз – в июле в связи с ежегодным изменением тарифов на тепло.

Кроме того, в 1 квартале каждого года будет производиться перерасчет платы. Сумма перерасчета будет определяться как разница между начислением за год и фактическим потреблением по прибору. Если дом потребил меньше тепла, плату снимут, если больше — доначислят.

Порядок расчета изменится только для тех домов, где стоят общедомовые приборы учета тепловой энергии. Для домов, где счетчиков нет, ничего не поменяется – они продолжат платить круглый год (с той разницей, что сумма в их квитанциях выставляется не за фактический расход тепла, а по нормативу потребления).

Если человек решить продать квартиру, ему пересчитают плату за период владения помещением. При смене владельца лицевой счет предыдущего собственника закроют, и на эту дату пересчитают плату. На нового собственника откроют новый лицевой счет, и взаиморасчеты начнутся с даты приобретения квартиры. Чтобы перерасчет был сделан правильно, необходимо своевременно известить об изменении права собственности, а также предоставить информацию, куда возвратить переплату. Другие подробности нововведения можно узнать на сайте городской администрации.