2 июля 2021



Орловцы будут платить за отопление круглый год

Администрация города Орла опубликовала разъяснения по поводу изменившейся схемы оплаты за тепло в домах, оборудованных приборами учета тепла. Дело в том, что с 1 июля 2021 года вступило в силу постановление облправительства от 14.01.2020 №7. Если до сих пор дома с общедомовыми счетчиками платили за тепло только в отопительный сезон, то с 1 июля плату начнут начислять и в месяцы, когда батареи выключены. Сумма в квитанции до конца года будет одна и та же, рассчитанная за 1/12 годового потребления тепла, зафиксированного по показаниям общедомового прибора учета за предыдущий календарный год.

Размер ежемесячного платежа будет меняться 2 раза в год. Первый раз — в январе в связи с изменением базы расчета (смена года). Платеж может меняться в меньшую или большую сторону — в зависимости от того, сколько тепла фактически получил дом за прошедший год. Второй раз – в июле в связи с ежегодным изменением тарифов на тепло.

Кроме того, в 1 квартале каждого года будет производиться перерасчет платы. Сумма перерасчета будет определяться как разница между начислением за год и фактическим потреблением по прибору. Если дом потребил меньше тепла, плату снимут, если больше — доначислят.

Порядок расчета изменится только для тех домов, где стоят общедомовые приборы учета тепловой энергии. Для домов, где счетчиков нет, ничего не поменяется – они продолжат платить круглый год (с той разницей, что сумма в их квитанциях выставляется не за фактический расход тепла, а по нормативу потребления).

Если человек решить продать квартиру, ему пересчитают плату за период владения помещением. При смене владельца лицевой счет предыдущего собственника закроют, и на эту дату пересчитают плату. На нового собственника откроют новый лицевой счет, и взаиморасчеты начнутся с даты приобретения квартиры. Чтобы перерасчет был сделан правильно, необходимо своевременно известить об изменении права собственности, а также предоставить информацию, куда возвратить переплату. Другие подробности нововведения можно узнать на сайте городской администрации.

 

МЧС предупредило орловцев о сильном ветре
Государство удвоило взносы участников Программы софинансирования пенсии за 2016 год
В Орловской области появилась новая льгота по транспортному налогу
Опубликовано 02 Июл 2021 в 17:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"