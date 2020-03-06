Орловцы добились отмены ограничения количества поездок по ЕСПБ

Глава региона отменил собственное постановление, меняющее закон «О едином социальном проездном билете в Орловской области». Согласно документу, с 1 апреля 2020 года отменяется ограничение количества поездок по единому социальному проездному билету. Стоимость единого социального проездного билета остаётся прежней – 450 рублей в месяц, — уточнили в пресс-службе облправительства.

Пополнение единого социального проездного билета производится на один календарный месяц с 15-го числа предшествующего месяца по 5-е число месяца, на который распространяется действие единого социального проездного билета. Пункты пополнения также остаются прежними. Понятие «утеря» единого социального проездного билета заменяется более широким понятием «утрата» единого социального проездного билета в целях предотвращения конфликтных ситуаций при восстановлении единого социального проездного билета.

Право на приобретение единого социального проездного билета имеют отдельные категории граждан предпенсионного возраста: лица, имеющие звание «Ветеран труда»; реабилитированные лица; лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.