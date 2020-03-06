6 марта 2020



Орловцы добились отмены ограничения количества поездок по ЕСПБ

Глава региона отменил собственное постановление, меняющее закон «О едином социальном проездном билете в Орловской области». Согласно документу, с 1 апреля 2020 года отменяется ограничение количества поездок по единому социальному проездному билету. Стоимость единого социального проездного билета остаётся прежней – 450 рублей в месяц, — уточнили в пресс-службе облправительства.

Пополнение единого социального проездного билета производится на один календарный месяц с 15-го числа предшествующего месяца по 5-е число месяца, на который распространяется действие единого социального проездного билета. Пункты пополнения также остаются прежними. Понятие «утеря» единого социального проездного билета заменяется более широким понятием «утрата» единого социального проездного билета в целях предотвращения конфликтных ситуаций при восстановлении единого социального проездного билета.

Право на приобретение единого социального проездного билета имеют отдельные категории граждан предпенсионного возраста: лица, имеющие звание «Ветеран труда»; реабилитированные лица; лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

 

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Опубликовано 06 Мар 2020 в 16:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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