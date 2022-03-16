16 марта 2022



Орловцы ежедневно оформляют порядка 50 ипотек

За две прошедшие недели марта орловцы направили в Росреестр на регистрацию ипотеки более 470 заявлений. В среднем поступает порядка 50 заявок в день, больше половины из которых в электронном виде. Всего за прошедшие дни марта за регистрацией действий с недвижимостью орловцы обратились уже свыше 5 тысяч раз. Для сравнения, в феврале зафиксировано за весь месяц 6 750 обращений.

— С начала года порядка 70 % ипотек поступает в электронном виде и регистрируется в течение суток. Стоит отметить, что электронная регистрация даёт возможность подать документы в любое время суток и независимо от места нахождения заявителя. Результат оказания услуги приходит участникам сделки на электронную почту, — прокомментировала руководитель орловского Росреестра Надежда Кацура.

Напомним, единственным подтверждением права собственности на недвижимость является наличие актуальных сведений в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

 

ОНФ в Орловской области вновь выявил пункты продажи сигарет вблизи образовательных учреждений
В Орловской области заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась более, чем на 28%
Орловские работодатели завели 70 000 электронных трудовых книжек
Опубликовано 16 Мар 2022 в 17:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"