Орловцы ежедневно оформляют порядка 50 ипотек

За две прошедшие недели марта орловцы направили в Росреестр на регистрацию ипотеки более 470 заявлений. В среднем поступает порядка 50 заявок в день, больше половины из которых в электронном виде. Всего за прошедшие дни марта за регистрацией действий с недвижимостью орловцы обратились уже свыше 5 тысяч раз. Для сравнения, в феврале зафиксировано за весь месяц 6 750 обращений.

— С начала года порядка 70 % ипотек поступает в электронном виде и регистрируется в течение суток. Стоит отметить, что электронная регистрация даёт возможность подать документы в любое время суток и независимо от места нахождения заявителя. Результат оказания услуги приходит участникам сделки на электронную почту, — прокомментировала руководитель орловского Росреестра Надежда Кацура.

Напомним, единственным подтверждением права собственности на недвижимость является наличие актуальных сведений в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).