Орловцы из-за пандемии все чаще расплачиваются безналом

За 9 месяцев жители Орловской области совершили более 134 млн операций по безналичной оплате товаров и услуг на сумму 74 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество операций увеличилось на 22%. На столько же выросла и сумма транзакций. При этом количество самих банковских карт, выданных в регионе, увеличилось несущественно – примерно на 4%.

«За год в Орловской области почти на 40% увеличилось количество электронных терминалов, предназначенных для оплаты товаров и услуг. Это способствует тому, что люди все чаще используют безналичные платежи. Из-за эпидемиологической обстановки многие стараются как можно меньше пользоваться наличными деньгами в целях безопасности», – рассказал завсектором платежных систем и расчетов орловского отделения Банка России Михаил Казаков.

Кроме того, все большую популярность набирает и система быстрых платежей. Ежемесячно количество проведенных в ней операций увеличивается в среднем на 35%. СБП позволяет переводить до 100 тысяч рублей без комиссии другому человеку по номеру его телефона мгновенно, круглосуточно и независимо от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств. На данный момент участниками Системы быстрых платежей являются все крупные банки. Воспользоваться сервисом можно с помощью мобильного приложения своего банка на любом из гаджетов или используя интернет-банк на сайте кредитной организации