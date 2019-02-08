Орловцы массово жалуются на протечки кровель. УК игнорируют их жалобы

В администрацию Орла ежедневно поступают десятки жалоб, связанных с протечкой кровель многоквартирных жилых домов. В настоящий момент на рассмотрении находится порядка 150 таких обращений, и их количество с каждым днем увеличивается. Об этом сообщили сегодня на встрече главы администрации города Александра Муромского с представителями управляющих компаний (УК), облуправления государственной жилищной инспекции и прокуратуры. По словам выступавших, во многих случаях проблемы протечек крыш провоцируют сами УК, привлекая к работе по очистке кровель некомпетентных людей. А шквал жалоб в горадминистрацию связан с тем, что сами УК не в полной мере реагируют на обращения граждан по залитию квартир. Жители жалуются на то, что УК не принимают мер и по очистке кровель от снега.

Вот сухие цифры. Если в прошлом году в жилинспекцию поступило всего 6 500 обращений по вопросам сферы жилищно-коммунального хозяйства, из них 825 касались протекающих кровель. То с начала года до 6 февраля поступило уже 1 145 обращений, из них 418 — это жалобы на залитие квартир.

«Жилищная инспекция и администрация города — это последняя инстанция, куда обращаются люди. Как правило, их звонки начинаются со слов: «Помогите, пожалуйста, мы уже обращались в УК». Либо никто не отвечает, либо не реагируют, либо пришли, развели руками и ничего не сделали», — резюмировал Александр Муромский. — «Не нужно писать, что сообщение принято, нужно решать проблемы».

Кровли многих домов нуждаются в капитальном ремонте. Орловцам напомнили, что люди могут сформировать спецсчета для ремонта своего дома, чтобы не стоять в общей очереди. Со своей стороны представители УК пожаловались, что представители муниципалитета не всегда на общем собрании голосуют за подобное решение для старых домов. Выход из тупика надо искать совместно.

Отдельно на встрече была рассмотрена возможность индивидуального подхода к ремонту кровель в результате корректировки очередности ремонта многоквартирных домов. Александр Муромский предложил совместно с жилищной инспекцией по итогам данного периода выявить наиболее проблемные дома, по которым поступило наибольшее количество обращений, и вместе с фондом капитального ремонта рассмотреть возможность ремонта поврежденных кровель.

Также на встрече затронули два очень важных пути для решения проблем протекающих кровель. Первое — это на общем собрании с жильцами выделить средства и установить специальные устройства, которые будут растапливать снег и лед. Второе — обсудить с застройщиками возможность установки таких систем на новые дома. В любом случае жильцам приходится платить за чистку кровель от снега. А такие системы окупят себя за два-три сезона. Но деньги здесь не самое важное — в Орле льдом уже убило человека. А сколько стоит жизнь — вряд ли можно посчитать на обычном калькуляторе.