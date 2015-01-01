Орловцы могут анонимно пожаловаться на нарушение трудовых прав

На фасаде администрации города появился «ящик доверия» для обращений

граждан по фактам нарушения работодателями трудовых прав.

Жители областного центра могут оставить свое обращение (письмо,

записку), в том числе анонимное, о невыплате заработной платы, выдаче

зарплат «в конвертах», привлечении к работе без официального

трудоустройства и т. д.

Письма будут изыматься еженедельно и передаваться в Государственную

инспекцию труда в Орловской области.

«Ящик доверия» установлен по поручению главы администрации города Орла

Андрея Усикова, информирует пресс-служба мэрии.