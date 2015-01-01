Орловцы могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение

Во всех городах и селах области доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

Жители Орла и Ливен при помощи своих приемников могут смотреть и мультиплекс РТРС-2 («СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ»). К концу 2018 года прием 10 тематических каналов будет осуществляться на всей территории региона, — заявили в пресс-службе облправительства.

Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России реализуется федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». По ее итогам прием обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы станет возможен по всей России.

В Орловской области строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телесети занимается филиал РТРС «Орловский ОРТПЦ». Цифровое эфирное вещание осуществляется с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в составе первого мультиплекса региональных программ ГТРК «Орёл», что позволяет жителям региона оставаться в курсе местных новостей.

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона: наружную или комнатную. Большинство современных телевизоров поддерживает стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. На телевизорах старого образца требуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. Более подробную информацию о цифровом вещании можно найти на специализированном сайте РТРС.РФ.

На все интересующие вопросы по подключению или качеству сигнала в круглосуточном режиме жителям ответят по телефонам горячей линии консультационной поддержки: 8 (4862) 40-16-36, 8-800-220-20-02 или по электронной почте: ckp_orel@rtrn.ru.