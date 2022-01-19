19 января 2022



Орловцы могут дать новогодним елкам вторую жизнь

После новогодних праздников перед многими встает вопрос, куда же девать елку? В крупных мегаполисах уже не первый год работают пункты приема новогодних деревьев на утилизацию. Орловщина в этом отношении также не отстает. 22 января 2022 года в Орле активистами запланировано проведение акции «Ёлки — не мусор». В восьми точках города будут функционировать пункты приема, куда можно сдать свои ели, пихты и сосны, оставшиеся после праздника, предварительно очистив их от украшений и мишуры – это обязательное условие.

Деревья отправят на эко-переработку, где они получат вторую жизнь. Щепка пойдет на обустройство экологических маршрутов в национальном парке «Орловское полесье», подстилку и подкормку животных.

Россельхознадзор напоминает, что выброшенные новогодние деревья могут являться потенциальным источником распространения на территории Орловской области опасных вредителей леса, в том числе карантинных: черный сосновый усач, малый черный еловый усач, большой черный еловый усач. Между тем, усачи рода Monochamus являются техническими вредителями леса хвойных пород (повреждают ель, сосну, пихту, лиственницу). В первую очередь заселяют срубленные, поваленные или ослабленные деревья. Жуки также являются переносчиками одного из самых опасных вредителей хвойных лесов – сосновой стволовой нематоды, которая внесена в перечень карантинных объектов многих стран мира, включая Россию. При сильном поражении нематодой всего за несколько недель происходит увядание и гибель хвойных деревьев.

 

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Опубликовано 19 Янв 2022 в 16:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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