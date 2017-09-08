Орловцы могут избежать покупки подделки с помощью мобильного приложения ФНС

Бесплатное мобильное приложение «Проверка маркировки товаров» считывает QR-код с чипа и в течение нескольких секунд выдает на экран телефона информацию с результатом проверки и описанием товара. Если покупатель увидит расхождения в сведениях о товаре с данными в системе маркировки или не найдет информацию о проверяемом товаре, он может направить сообщение о нарушении прямо из приложения, — сообщили в пресс-службе облправительства.

Напомним, сейчас на территории страны действуют проекты по маркировке меховых изделий и лекарственных препаратов. В частности, в системе маркировки лекарств зарегистрировано 430 крупнейших представителей фармотрасли. Приложение «Проверка маркировки товаров» доступно для скачивания в Аppstore и Googleplay.