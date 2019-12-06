6 декабря 2019



Орловцы могут изменить решение о смене пенсионного фонда до конца декабря

Орловцы, которые в течение 2019 года подали заявление о переводе пенсионных накоплений в новый пенсионный фонд, могут до конца года изменить свое решение и отказаться от такого перевода. Для этого необходимо подать соответствующее уведомление в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или через личный кабинет на портале Госуслуг.

Уведомление в ПФР подается лично либо через представителя, для подачи уведомления через портал Госуслуг необходима электронная квалифицированная подпись. Она выдается удостоверяющими центрами, аккредитованными Минкомсвязью России. Уточнить, какой пенсионный фонд управляет накоплениями и подавалось ли заявление о его смене в этом году, можно в клиентской службе Пенсионного фонда России или личном кабинете на сайте ПФР и портале Госуслуг.

Прием заявлений о переводе пенсионных накоплений в новый фонд завершился 1 декабря. По предварительным данным, было подано 344,7 тыс. заявлений, из них 260,1 тыс. (75,5%) – через портал Госуслуг, и 84,6 тыс. заявлений (24,5%) при личном обращении граждан в территориальный орган ПФР.

Всем участникам переходной кампании, согласно вступившему в силу в этом году порядку, направлено 3 670 тыс. уведомлений о возможной потере инвестиционного дохода в случае досрочного перевода средств. Наибольшая часть уведомлений предоставлена через портал Госуслуг. Таким образом, лишь 10% граждан, получивших данное уведомление, все-таки осуществили перевод своих пенсионных накоплений.

Информирование о последствиях преждевременной смены пенсионного фонда – одна из новых мер, введенных с 2019 года. Помимо этого, также ограничен перечень каналов, через которые можно подать заявление о переводе пенсионных накоплений. Оба изменения направлены на то, чтобы повысить информированность граждан о возможных потерях при переводе средств пенсионных накоплений, а также предотвратить случаи мошенничества при их переводе от одного страховщика к другому.

 

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Опубликовано 06 Дек 2019 в 16:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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