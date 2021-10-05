5 октября 2021



Орловцы могут купить билеты по «семейному» тарифу онлайн

Оформить билеты в купе поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») по «семейному» тарифу теперь можно не только в кассах дальнего следования, но и в режиме онлайн. Это даст возможность активнее развивать семейный туризм.

Купить билеты по специальному тарифу для поездок родителей или законных опекунов с детьми онлайн можно на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Для получения скидки необходимо при оформлении проездного документа перейти в раздел «Выбор тарифа», а затем поставить галочку в поле «Семейный». Расчет стоимости будет осуществляться автоматически, — рассказали в пресс-службе ОАО «РЖД».

Приобрести билеты по льготному тарифу можно также в билетных кассах дальнего следования АО «ФПК» с предъявлением документов, подтверждающих степень родства.

В зависимости от категории поезда и сроков приобретения билетов снижение стоимости проезда в купейном вагоне может составить до 40%.

С августа по сентябрь по льготному семейному тарифу куплено уже почти 180 тыс. билетов. Самые популярные пункты отправления: Московский регион, Ростов-на-Дону, Адлер, Анапа и Санкт-Петербург, а едут чаще всего к Черному морю, на Северный Кавказ, в Карелию, Москву и Санкт-Петербург.

Приобретать билеты на специальных условиях и совершать поездки можно до конца 2021 года.

Документы, подтверждающие степень родства, необходимо будет предъявить также при посадке в поезд независимо от способа приобретения билетов.

Напомним, что в рамках исполнения постановления правительства РФ № 875 от 09.06.2021 года, направленного на поддержку и развитие внутреннего туризма, российские семьи могут оформлять билеты в купе по льготному тарифу. Он рассчитывается как разница между текущей стоимостью билета и 50% стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне. Воспользоваться льготой можно как для самостоятельных путешествий, так и для поездок организованными турами в составе групп.

Обязательное условие предоставления скидки – совместное путешествие по России (включая проезд в Калининградскую область) родителя (родителей) или законного опекуна с ребенком (детьми) в возрасте до 18 лет.

 

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Опубликовано 05 Окт 2021 в 17:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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