Орловцы могут лишиться вида на Смоленский храм

В Орле может исчезнуть один из самых красивых видов, который многие считают «визитной карточкой» областного центра. Речь идет о церкви Смоленской иконы Божией Матери, которая удивительным образом попадает точно в створ улицы Ленина и видна практически с любой ее точки.

Информация о возможном негативном развитии событий после реставрации дома-памятника на 1-ой Посадской появилась в группе «Новостройки города Орла». Как пишет администратор группы Виктор Каплин: «Кстати, в начале 2018 года был разработан проект охранных зон ОКН для всего квартала. На месте снесённых частных домов по ул. Маяковского разрешено возводить новые здания высотой до 21 метра при плотности застройки 75%. На крыше зданий допускается установка рекламных конструкций высотой до 2,5 м и шириной до 6 м. Если воспользоваться этими нормами по максимуму, то вид на храм Смоленской иконы Божией Матери с улицы Ленина будет наполовину перекрыт».

Кстати, это уже не первая потеря красивых видов в областном центре. Две высотки, построенные на месте бывшей территории совхоза «Коммунальник», изуродовали вид со смотровой площадки Дворянского гнезда. Еще две высотки теперь портят вид на здание обладминстрации со стороны городского парка. Так что виды города не являются чем-то ценным для местных властей и вполне возможно Смоленская церковь во всей красе просматривается с улицы Ленина последние месяцы.

 

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Опубликовано 05 Июн 2018 в 16:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 68

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