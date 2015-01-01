Орловцы могут найти на улице скрытого миллионера и заработать на этом

Сразу в нескольких крупных городах, в число которых попал и Орел, продолжаются съемки проекта «Секретный миллионер». Десять настоящих миллионеров скрываются под видом бездомных бродяг.

Каждый из героев добровольно отказался от прежней состоятельной жизни, чтобы попробовать выжить в суровых реалиях чужого города. В ходе проекта он должен найти нескольких людей, которые на его взгляд действительно нуждаются в помощи, и оказать им внушительную финансовую поддержку. Но заполучить крупную сумму из рук бизнесмена любой внимательный горожанин может и просто так. В социальных сетях телеканала «Пятница!» появилось сообщение, что «секретные миллионеры» готовы поделиться некоторой суммой с тем, кто распознает под личиной бродяги состоятельного бизнесмена. Достаточно сфотографировать предполагаемого героя реалити и выложить у себя на странице с хештегом #СекретныйМиллионер.

Список городов, а так же фамилии миллионеров, принимающих участие в шоу, держатся в секрете. Единственным опознавательным признаком героев является большая клетчатая сумка челнока. При этом создатели реалити утверждают, что достаточно выложить снимок секретного миллионера в соцсеть и обнять предполагаемого владельца тайного состояния. Участник шоу должен будет обнять счастливчика в ответ и передать ему приз. Если вместо миллионера окажется настоящий суровый орловский бомж — создатели шоу советуют убегать и побыстрее.