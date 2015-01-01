Орловцы могут не попасть за границу из-за долгов

Орловские судебные приставы в своей практике используют такую меру, как ограничение права выезда за пределы РФ. И те должники, которые длительное время избегали встречи с судебными приставами-исполнителями, только благодаря ограничению на выезд рассчитались с долгами.

За 4 месяца 2018 года вынесено 8 041 постановление об ограничении выезда должников за пределы РФ, что на 27,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Орловские судебные приставы напоминают, что процедура снятия запрета на выезд за границу занимает обычно не менее двух недель. Поэтому если вы не погасили долги перед государством, кредитными организациями, частными, юридическими лицами или просто планируете отпуск, деловую поездку за рубеж, то заблаговременно проверьте себя с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» и в приложениях «ФССП» для мобильных устройств.

Или же обратитесь в отдел судебных приставов по месту регистрации (жительства) для получения сведений о наличии возбужденного в отношении вас исполнительного производства и сумме задолженности по нему. Если вы сменили место жительства — это еще один повод обратиться в отдел судебных приставов по бывшему месту проживания. Возможно, вы не подозреваете о том, что в отношении вас возбуждено исполнительное производство.