25 марта 2019



Орловцы могут обратиться в следственный комитет через соцсеть «ВКонтакте»

СУ СК информирует: граждане могут написать обращение, подать жалобу или предложения об улучшении работы следственного управления через социальную сеть «ВКонтакте», написав сообщение в группу следственного управления СК России по Орловской области ( https://vk.com/club56875931 ) или приемную руководителя следственного управления (https://vk.com/id506627144).

Все обращения, поступившие в группу и приёмную руководителя «ВКонтакте», как и обращения, направленные через Интернет-приемную сайта следственного управления или другими видами связи, рассматриваются в установленные законом сроки, о чем в письменном виде уведомляются заявители, информирует пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 25 Мар 2019 в 14:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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