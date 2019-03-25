Орловцы могут обратиться в следственный комитет через соцсеть «ВКонтакте»

СУ СК информирует: граждане могут написать обращение, подать жалобу или предложения об улучшении работы следственного управления через социальную сеть «ВКонтакте», написав сообщение в группу следственного управления СК России по Орловской области ( https://vk.com/club56875931 ) или приемную руководителя следственного управления (https://vk.com/id506627144).

Все обращения, поступившие в группу и приёмную руководителя «ВКонтакте», как и обращения, направленные через Интернет-приемную сайта следственного управления или другими видами связи, рассматриваются в установленные законом сроки, о чем в письменном виде уведомляются заявители, информирует пресс-служба регионального СУ СК.