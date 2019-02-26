Орловцы могут обсудить дизайн-проект летней эстрады в Детском парке

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» планируется выполнить ремонт сценической площадки в Детском парке. В соответствии с эскизным проектом предполагается частичный демонтаж амфитеатра (верхний ярус сидячих мест и лестниц), а также замена покрытий нижнего яруса на современный и долговечный материал – композитная доска. Проектом предусматривается создание смотровой площадки для маломобильных групп населения на месте бывшей кинобудки, замена систем ливневой канализации на конструкции, отвечающие современным требованиям, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Жителей города приглашают принять участие в обсуждении дизайн-проекта «Ремонт сценической площадки «Летняя эстрада» в Детском парке». Свои предложения, замечания и комментарии можно направить на электронный адрес: arh_orel@mail.ru с пометкой «Амфитеатр в Детском парке».

Напомним, ранее в Орле прошло рейтинговое голосование, в котором сами жители определили три территории, которые должны быть благоустроены в первую очередь. И Детского парка в числе победителей голосования нет.