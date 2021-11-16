Орловцы могут оставить свой след в истории… деревьев

Орловцы приглашаются к сбору информации о деревьях, посаженных в память о значимых событиях или людях, либо высажены при их участии, в рамках Всероссийской акции «Мемориальные деревья России». Одна из главных задач проекта — увековечить историческую память народа в зеленом убранстве. Волонтеров просят собрать такую информацию о деревьях: фотографию дерева/деревьев; архивные материалы (фотография, публикация в газете, исторические документы). Свои заметки можно отослать координатору проекта в ВК Анне Рубцовой.