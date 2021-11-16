16 ноября 2021



Орловцы могут оставить свой след в истории… деревьев

Орловцы приглашаются к сбору информации о деревьях, посаженных в память о значимых событиях или людях, либо высажены при их участии, в рамках Всероссийской акции «Мемориальные деревья России». Одна из главных задач проекта — увековечить историческую память народа в зеленом убранстве. Волонтеров просят собрать такую информацию о деревьях: фотографию дерева/деревьев; архивные материалы (фотография, публикация в газете, исторические документы). Свои заметки можно отослать координатору проекта в ВК Анне Рубцовой.

 

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Опубликовано 16 Ноя 2021 в 17:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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