Орловцы могут отказаться от навязанных дополнительных услуг

Наступивший год принес с собой новые законы и правила. Эксперты регионального отделения Банка России рассказали о главных изменениях, которые могут повлиять на семейный бюджет. В частности, накануне нового 2021 года вступили в силу поправки к закону «О потребительском кредите (займе)». Они направлены против навязывания дополнительных платных услуг. Теперь заемщики могут вернуть деньги за любые дополнительные услуги, которые были оформлены вместе с кредитом или займом. Это могут быть услуги юридического сопровождения, телемедицины, страхования, помощи на дорогах, различных консультаций. Отказаться от них можно в течение 14 календарных дней после подписания договора.

Раньше такая возможность действовала только в отношении дополнительных страховых продуктов. Для отказа нужно обратиться с заявлением к компании, услуга которой была оплачена вместе с кредитом или займом. В течение семи рабочих дней она должна перечислить деньги клиенту за вычетом стоимости фактически оказанных услуг. Если компания уклоняется от этой обязанности, то следует подать заявление о возврате уже в банк или микрофинансовую организацию. У них в свою очередь также есть семь рабочих дней на то, чтобы вернуть клиенту деньги.