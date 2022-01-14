14 января 2022



Орловцы могут отказаться от навязанных дополнительных услуг

Наступивший год принес с собой новые законы и правила. Эксперты регионального отделения Банка России рассказали о главных изменениях, которые могут повлиять на семейный бюджет. В частности, накануне нового 2021 года вступили в силу поправки к закону «О потребительском кредите (займе)». Они направлены против навязывания дополнительных платных услуг. Теперь заемщики могут вернуть деньги за любые дополнительные услуги, которые были оформлены вместе с кредитом или займом. Это могут быть услуги юридического сопровождения, телемедицины, страхования, помощи на дорогах, различных консультаций. Отказаться от них можно в течение 14 календарных дней после подписания договора.

Раньше такая возможность действовала только в отношении дополнительных страховых продуктов. Для отказа нужно обратиться с заявлением к компании, услуга которой была оплачена вместе с кредитом или займом. В течение семи рабочих дней она должна перечислить деньги клиенту за вычетом стоимости фактически оказанных услуг. Если компания уклоняется от этой обязанности, то следует подать заявление о возврате уже в банк или микрофинансовую организацию. У них в свою очередь также есть семь рабочих дней на то, чтобы вернуть клиенту деньги.

 

В Орле мошенники в очередной раз заработали на доверчивости пенсионерки
Улицу Ленина в Орле снова ремонтируют
Перевозчики не готовы к переходу на безналичную оплату проезда
Опубликовано 14 Янв 2022 в 15:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"