15 марта 2019



Орловцы могут оценить работу налоговиков

В налоговых инспекциях проводится оценка качества оказания государственных услуг. Одним из способов оценить работу госслужащих или оставить отзыв, является портал «Ваш контроль» https://vashkontrol.ru. Чтобы оценить работу сотрудников налогового органа, необходимо через учетную запись «Портала госуслуг», перейти на портал «Ваш контроль», где есть возможность написать комментарий, который поступит напрямую в инспекцию.

Ваше непредвзятое мнение по оказанию той или иной услуги, смогут увидеть не только руководитель налогового органа, которому адресован комментарий, но и другие пользователи портала. За 2018 год и начало текущего года по данным портала «Ваш контроль» почти 34 тысячи оценок было оставлено в адрес налоговой инспекции по городу Орлу.

 

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Опубликовано 15 Мар 2019 в 16:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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