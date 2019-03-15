Орловцы могут оценить работу налоговиков

В налоговых инспекциях проводится оценка качества оказания государственных услуг. Одним из способов оценить работу госслужащих или оставить отзыв, является портал «Ваш контроль» https://vashkontrol.ru. Чтобы оценить работу сотрудников налогового органа, необходимо через учетную запись «Портала госуслуг», перейти на портал «Ваш контроль», где есть возможность написать комментарий, который поступит напрямую в инспекцию.

Ваше непредвзятое мнение по оказанию той или иной услуги, смогут увидеть не только руководитель налогового органа, которому адресован комментарий, но и другие пользователи портала. За 2018 год и начало текущего года по данным портала «Ваш контроль» почти 34 тысячи оценок было оставлено в адрес налоговой инспекции по городу Орлу.