Орловцы могут оценить работу налоговой с помощью QR-анкетирования

Орловские налоговики предлагают местным жителя новый способ моментальной оценки качества оказания услуг: сервис «QR-анкетирование». Новинка позволяет отправлять свои предложения и замечания руководству налогового органа прямо со смартфона. Для сканирования QR-кода необходимо навести камеру мобильного телефона (планшета, карманного компьютера) на изображение кода, который размещен в операционном зале инспекции. После этого на устройство придет ссылка на анкету

При помощи сервиса можно оценить услугу по пяти критериям: доступность информации о получении услуги; комфортность условий в инспекции; длительность ожидания в очереди; длительность обслуживания; вежливость и компетентность сотрудников.

Если необходимое приложение для сканирования QR-кода отсутствует, перейти к анкете можно по ссылке, которая указана на информационном плакате с QR-кодом.

Оставленные оценки и отзывы налогоплательщиков обрабатываются в режиме реального времени, что позволяет оперативно реагировать и устранять выявленные недостатки в работе налоговых органов, а также способствуют повышению качества обслуживания налогоплательщиков. Впрочем, новинка пока не очень популярна у местных жителей — за 7 месяцев всего 98 человек решили оставить свою оценку налоговой службы.

 

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Опубликовано 30 Авг 2017 в 13:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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